Fase 3: Mulè (FI), governo intavoli dialogo con opposizione

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, è d'accordo con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi che incalza il governo ad avere la "responsabilità di ascoltare le opposizioni". Soprattutto, precisa Mulè in una nota, "alla luce di quanto avvenuto poco fa alla Camera dei deputati dove è mancato il numero legale in occasione del voto sulla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. Quanto accaduto oggi forse dovrebbe convincere finalmente alla possibilità di avviare questo dialogo tanto richiesto dal centrodestra, soprattutto in vista delle sfide cruciali prossime all'attenzione del Parlamento: Recovery fund, legge di Bilancio, emergenza sanitaria ed economica... E' il Paese reale che lo chiede".(Com)