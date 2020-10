Regno Unito: Johnson, da pandemia nuove opportunità per trasformare il welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha delineato il futuro dell'economia del Regno Unito in un mondo post pandemia, nel discorso tenutosi durante l'ultima giornata della conferenza annuale del Partito conservatore. Secondo Johnson, la pandemia fungerà da "catalizzatore" per un importante cambiamento nel prossimo decennio, offrendo nuove opportunità e trasformazioni nel settore del welfare. Il primo ministro si è concentrato sull'impegno del governo ad investire 160 milioni di sterline (circa 175 milioni di euro) nella costruzione di nuovi impianti eolici, auspicando che il Regno Unito diventi "il leader mondiale dell'energia eolica". Evocando la ripresa del Paese dopo la Seconda guerra mondiale, il primo ministro ha aggiunto che "anche nei momenti più bui possiamo vedere un futuro luminoso davanti a noi. E possiamo vedere come costruirlo, e lo costruiremo insieme". (Rel)