Turchia-Germania: colloquio tra Erdogan e Merkel su Mediterraneo, Libia e Nagorno-Karabakh

- Oggi si è tenuto un colloquio in videoconferenza tra il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e la cancelliera della Germania, Angela Merkel. Lo rende noto con un comunicato la presidenza della Repubblica turca. Al centro del colloquio sono state le relazioni di Ankara con Berlino e l'Unione europea, nonché dossier regionali, nello specifico il Mediterraneo orientale e i rapporti di Ankara con Grecia e Cipro, la Libia e la disputa tra Azerbaigian e Armenia. Erdogan ha definito la dichiarazione giunta al termine del Consiglio europeo straordinario della scorsa settimana come priva di "elementi che costituirebbero la base per il dialogo, la cooperazione e il superamento dei problemi". Il capo dello Stato turco ha aggiunto che l'Ue sottostà alle "pressioni e ai ricatti della Grecia e dell'amministrazione greco-cipriota malgrado la buona volontà della Turchia" e che l'Unione non dovrebbe sacrificare i propri interessi più rilevanti a quelli minori di pochi Stati membri. In riferimento alla vicenda del Nagorno-Karabakh, Erdogan ha sottolineato la necessità di attuare le risoluzioni Onu e il diritto internazionale al fine di trovare una soluzione duratura alla "questione delle terre azerbaigiane occupate dall'Armenia". Il presidente ha poi proseguito parlando di Libia e invitando a non sprecare "l'opportunità offerta dalla quiete venutasi a creare sul terreno". (Tua)