Sicurezza: 80 arrestati e 811 indagati dalla Polfer dal primo settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 293.218 identificati, di cui 80 arrestati e 780 indagati: è questo il bilancio dei controlli dal 1 settembre ad oggi della Polizia ferroviaria grazie ad un maggior impegno sotto il profilo della prevenzione. 19.263 le pattuglie impegnate nelle stazioni. 1.275 i servizi antiborseggio, 240 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 108 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. Circa 2 kg di sostanza stupefacente sequestrata tra cocaina, eroina e hashish. 80 i controlli effettuati su 839 carri ferroviari, italiani e stranieri, trasportanti merci pericolose: è il frutto della speciale action week, una settimana di controlli straordinari disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale per innalzare i livelli di sicurezza nell’ambito del trasporto ferroviario di merci pericolose, che si aggiungono a quelli eseguiti quotidianamente dagli specialisti della Polfer. 29 le irregolarità riscontrate per un ammontare di oltre 138.000 euro di importi contravvenzionali. In particolare, a Napoli sono stati arrestati per furto 2 noti borseggiatori. I due napoletani, dopo aver individuato la vittima in un viaggiatore sceso da un convoglio in arrivo alla stazione, l’hanno seguita fino all’uscita in prossimità dei pullman e, approfittando di un attimo di distrazione hanno sfilato il portafogli che l’uomo custodiva in tasca. I due sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti che avevano assistito all’intera scena. (Ren)