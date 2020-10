Coronavirus: Centemero (Lega), maggioranza ai ferri corti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giulio Centemero, capogruppo Lega in commissione Finanze alla Camera, ritiene che il governo è "talmente preoccupato per le sorti dell'Italia che in Aula la sua maggioranza fa sospendere la seduta per mancanza del numero legale". In una nota quindi il parlamentare del Carroccio aggiunge: "Capisco che il Parlamento, per questo esecutivo, serva a poco e sia stato depotenziato a colpi di Dpcm, ma fare mancare addirittura il numero legale nel momento del voto sulla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute non fa ben sperare. Questa maggioranza è ai ferri corti. Il Paese - conclude Centemero - non può essere in balia delle beghe di bottega tra Pd, Cinque stelle e Italia viva. È una vergogna". (Com)