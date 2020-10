Turismo: undici i primi accompagnatori cicloturistici qualificati d'Abruzzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trecento le ore del corso seguito, di cui 220 in aula e 80 in tirocinio formativo. L'esame finale ha visto gli undici nuovi accompagnatori cicloturistici affrontare quattro prove: ispezione dello zaino - nel quale l'accompagnatore deve avere il kit per il primo soccorso nonché quello per l'assistenza tecnica alla bicicletta - poi una prova di tecnica di guida del mezzo, un quiz e la presentazione di un progetto di lavoro, con la realizzazione di un percorso reale, con elementi relativi alla sua promozione, alla traccia, ai punti di interesse che si incontrano lungo lo stesso, con riferimento a territorio, arte, natura, enogastronomia. "Il nostro organismo di formazione ha di fatto aperto una nuova visione ed una strategia differente nel campo della formazione professionale, un'azione sempre più in linea con gli indirizzi del futuro sviluppo turistico ed ambientale della nostra regione", ha aggiunto Cristian Moscone, presidente del gruppo Il Bosso. (Gru)