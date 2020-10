© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 300 milioni, su 25 miliardi totali, la richiesta di Roma Capitale al governo per finanziamenti a valere sul Recovery fund nell'ambito della transizione ecologica della città. I 300 milioni di euro richiesti andrebbero per la gestione e la raccolta dei rifiuti: impianti Tmb, impianto multimateriale, impianto carta e cartone, mezzi per la raccolta, cassonetti e contenitori intelligenti. (Rer)