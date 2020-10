Coronavirus: Parente, sì allo stato di emergenza e al Mes sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A mio avviso è assolutamente incontestabile l'estensione dello stato di emergenza pandemica ma è altrettanto importante che venga utilizzato al meglio questo tempo. Le limitazioni che decidiamo per i nostri concittadini e le nostre concittadine devono avere come contraltare e rassicurazione il rafforzamento degli ospedali, della assistenza territoriale e della prevenzione in tutte le regioni". Lo ha detto la senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente della commissione permanente di Igiene e sanità di palazzo Madama, intervenendo in aula a seguito delle comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza. "Quindi servono risorse subito nei prossimi mesi per mettere a posto la sanità e invito il ministro, i colleghi di maggioranza e le opposizioni a fare una discussione vera e approfondita sulla necessità di chiedere i soldi del Mes sanitario - ha spiegato -. Utilizzare al meglio questo tempo significa che diventa importante il rispetto per il regolamento sanitario internazionale (ihr) che nel caso delle malattie infettive tiene presente che un virus originato in un paese può diffondersi ovunque e l'ihr dovrà essere aggiornato alla luce del covid. Lei stesso, ministro, ci ha assicurato che ogni passaggio parlamentare mai rituale o formale è una occasione utile per raccogliere spunti e suggerimenti dentro una dialettica che possa essere sempre la più proficua possibile e che rende sempre più forte la nostra democrazia. Oggi più che mai il ruolo del parlamento diventa centrale se vogliamo agire nella piena consapevolezza e responsabilità non solo della separazione dei poteri, ma anche del loro bilanciamento, soprattutto nello stato di emergenza. Tale stato di emergenza e nelle accezioni occasionali, straordinarie ed eccezionali, nel nostro Paese, va deliberato, di volta in volta, dal parlamento". (Rin)