Imprese: Bonomi (Confindustria), Mps, Alitalia, Aspi e Ilva ancora in stallo

- "Quattro settori fondamentali della nostra economia, credito, trasporti, infrastrutture e siderurgia, sono tutti in stallo: Mps, Alitalia, Aspi e Ilva. Non è possibile che non risolviamo questi problemi. Non entro nel merito del problema, ma è l'immagine che diamo in Europa. Siamo credibili? Ci affidano 209 miliardi e non sappiamo risolvere questi problemi. Non si capisce la solidità economica di questi piani, ammesso che i piani industriali esistano e siano credibili". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea dell'Associazione industriali di Cremona,.(Rem)