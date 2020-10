Mali: Cedeao annuncia la revoca delle sanzioni dopo la formazione del nuovo governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo conferma quindi la durata della transizione, fissata a 18 mesi, e ribadisce che il presidente e il vicepresidente non saranno eleggibili per le elezioni presidenziali e le elezioni legislative al termine della transizione. L’articolo 13 della Carta stabilisce invece le modalità per la creazione del Consiglio nazionale di transizione (l’organismo legislativo transitorio), che sarà composto da 121 membri e alla cui presidenza verrà eletto un militare o un civile. Tra le condizioni poste dalla Cedeao per la revoca delle sanzioni, tuttavia, c’è anche lo scioglimento del Comitato nazionale per la Salvezza del popolo (Cnsp, la giunta militare), ma su questo punto la Carta specifica che l’organismo rimarrà in vigore fino alla formazione di tutte le istituzioni di transizione. Lo scorso 28 settembre il presidente ad interim del Mali, Bah Ndaw, ha nominato il nuovo premier incaricato di guidare il Paese nella difficile transizione verso nuove elezioni, dopo il colpo di Stato con cui scorso 18 agosto è salita al potere la giunta militare. Si tratta di Moctar Ouane, 64enne diplomatico di lungo corso che ha ricoperto l’incarico di ministro degli Esteri tra il 2004 e il 2011 sotto l'ex presidente Amadou Toumani Touré, estromesso nel 2012 da un altro colpo di Stato militare. (Res)