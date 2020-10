Coronavirus: Meloni, maggioranza in frantumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Aula della Camera "sinistra e Cinque stelle non riescono a garantire il numero legale nel voto sulla loro risoluzione sulle misure di contenimento del coronavirus, nella quale hanno ingannevolmente inserito anche la proroga dello stato di emergenza". Lo osserva in una nota la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "E' questa maggioranza in frantumi che dovrebbe gestire l'aumento dei contagi, le risorse del Recovery fund, la stagione complessa che stiamo affrontando? Le cose andranno sempre peggio, come abbiamo ampiamente previsto da mesi", conclude la leader Fd'I.(Com)