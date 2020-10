Coronavirus: manca di nuovo numero legale in Aula Camera, rinvio voto risoluzioni a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' mancato per la seconda volta il numero legale, per otto deputati, nell'Aula della Camera, sul voto sulla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. La votazione è stata rinviata, quindi, dal presidente di turno dell'Assemblea Ettore Rosato, alla seduta di domani. La nuova mananza del numero legale è stata accolta al grido "dimissioni, dimissioni" dai banchi delle opposizioni. (Rin)