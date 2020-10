Francia: senatrice Primas chiede "precisazioni" su affare Suez-Veolia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione degli Affari economici del Senato francese, la repubblicana Sophie Primas, ha chiesto "precisazioni" sull'acquisizione di Suez da parte di Veolia. Nella serata di ieri il consiglio di amministrazione di Engie ha accettato l'offerta da 3,4 miliardi di euro presentata da Veolia per acquisire il 29,9 per cento della sua partecipazione in Suez. "Quale impatto sul servizio e sui prezzi per i consumatori francesi e per le collettività territoriali?", si è chiesta Primas. Trattandosi di Engie, delle domande si pongono in modo legittimo sulla strategia e l'efficacia dello Stato azionista", ha affermato la senatrice, spiegando che nei prossimi giorni la commissione prenderà un'iniziativa per "ottenere risposte a queste importanti questioni".(Frp)