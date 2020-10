Coronavirus: Carfagna (FI), situazione peggiora ma governo dice ancora no a Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, osserva che "in una stagione extra-ordinaria come quella che stiamo vivendo, il governo si ostina a non voler richiedere il Mes. Si proroga ancora una volta - informa in una nota - lo stato d'emergenza, aumentano i ricoveri in terapia intensiva, passati in due mesi da 30 a 323, e nessuna Regione italiana è esclusa dall'incremento dei contagi. Il nostro sistema ospedaliero inizia ad essere sotto stress, i cittadini sono chiamati a nuovi sacrifici e sottoposti a nuovi rischi. Nonostante tutto questo, una scelta ideologica, miope, del M5s impone di dire no a un prestito a tasso zero per potenziare il nostro sistema sanitario. Non ci stancheremo mai di dirlo: è una follia".(Com)