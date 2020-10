Speciale difesa: India-Usa, dialogo Esteri-Difesa il 26 e 27 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo dialogo Esteri-Difesa tra India e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 26 e 27 ottobre e il governo indiano è pronto a firmare l’accordo per la cooperazione geo-spaziale Basic Exchange and Cooperation Agreement (Beca), preliminare all’acquisto di droni armati statunitensi da parte di Nuova Delhi. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, incontrerà il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, a Tokyo, dove entrambi parteciperanno alla riunione ministeriale del formato quadrilaterale comprendente anche Giappone e Australia. A metà ottobre il vicesegretario di Stato Usa Stephen Beigun è atteso in India in vista dell’incontro “2+2”, in cui Jaishankar e Pompeo saranno affiancati dai titolari della Difesa, l’indiano Rajnath Singh e lo statunitense Mark Esper. Tra i probabili temi in agenda la tensione al confine India-Cina, la situazione dell’Afghanistan e il terrorismo transfrontaliero. (Inn)