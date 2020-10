Azerbaigian: presidente Aliyev sottolinea ruolo regionale della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica della Turchia è orientata alla pace e sta dando risultati in Medio Oriente e Caucaso. Lo ha dichiarato il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, che ha ricevuto a Baku una delegazione guidata dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. "La politica della Turchia nella regione, concepita solo per la pace, sta già dando risultati sia in Medio Oriente che nel Caucaso. Oggi, la situazione causata da un altro attacco dell'Armenia mostra ancora una volta che la Turchia ha autorità sia nella regione che nel mondo e questo certamente ci rafforza e ci ispira. Oggi i nostri popoli, il mondo intero vede cosa significa l'unione di Turchia e Azerbaigian", ha dichiarato Aliyev, citato dal proprio servizio stampa. (Rum)