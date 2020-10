Difesa: Csto rinvia esercitazioni previste per ottobre in Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni militari di interazione e ricerca dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) programmate in Armenia alla fine di ottobre sono state posticipate. Lo ha dichiarato il portavoce della Csto, Vladimir Zainetdinov all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Nuove date e nuove sedi per le esercitazioni sono in fase di negoziati. In precedenza, si era appreso che l'esercito armeno non avrebbe preso parte alle manovre di formazione in peacekeeping programmate in Bielorussia dal 12 al 16 ottobre. I membri della Csto sono Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan.(Rum)