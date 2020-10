Coronavirus: Speranza, politica non si divida su regole anti-contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al Senato sulle nuove misure per contenere i contagi da coronavirus, ha lanciato alla politica un nuovo appello all’unità. "Dobbiamo rispettare le regole indicate dalla comunità scientifica come il lavaggio delle mani, l'uso della mascherina e il distanziamento – ha ricordato Speranza - . E su questo non c'entra nulla la politica, non c'entra la destra o la sinistra. Sono regole che dobbiamo seguire tutti senza distinzione".(Rin)