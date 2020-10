Messico: ministero Esteri inaugura ufficio passaporti in Aeroporto Benito Juarez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha inaugurato lunedì un ufficio presso il terminal 1 dell'Aeroporto internazionale Benito Juarez di Città del Messico, con l'unico scopo di rinnovare i passaporti. L'iniziativa, segnala il ministero in una nota, "è vitale per il transito e la libertà delle persone, così come per facilitare il loro lavoro e l'attrazione di investimenti" e verrà seguita da analoghe aperture "negli scali di maggiore affluenza". Si stima che l'ufficio, alla cui apertura si lavora da circa un anno, smaltirà circa 200mila richieste all'anno, con orari ininterrotti dalle 8 della mattina alle 8 di sera. Il ministro ha infine annunciato che entro dicembre 2020 verrà inaugurato un ufficio analogo nel terminal 2. (Mec)