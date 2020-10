Milano: scappa in auto a alt Cc, arrestato dopo inseguimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 40enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri di Milano per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi dopo un inseguimento in auto. I militari, all'01.00, in corso Lodi angolo via Brenta, hanno intimato d’iniziativa l'alt ad un Smart For Two che, che però si è sottratta al controllo fuggendo. N'è scaturito un inseguimento di circa quattro chilometri per le vie cittadine, che è terminato in via Campazzino, zona Vigentino, dove l'uomo ha abbandonato l'auto tentando di dileguarsi a piedi. Raggiunto e bloccato dagli uomini dell'Arma, ha cercato di colpirli con calci e pugni, prima di essere immobilizzato. Dalla perquisizione personale sono stati trovati nella tasca dei pantaloni dell’uomo cinque involucri contenenti cocaina, un involucro contenente marjiuana nonché un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 centimetri. Successivi accertamenti consentivano di appurare che l'auto utilizzata, alla quale erano state applicate targhe intestate a prestanome, risultava rubata nel mese di luglio 2020 presso la tenenza di Rozzano (Mi) da una donna 34enne del luogo. (com)