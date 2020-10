Amministrative: Siracusano (FI), in Sicilia vince centrodestra, partito traina coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domenica e lunedì in Sicilia sono andati al voto 61 Comuni, una importante tornata amministrativa che ha coinvolto tantissimi cittadini e importanti realtà. Il centrodestra, trainato da Forza Italia, conquista la maggioranza delle competizioni, vincendo nelle città più grandi, e imponendo la sua tradizione di buon governo anche a livello territoriale". Lo ha dichiarato in una nota Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia. "Il nostro movimento va bene ovunque e i nostri candidati hanno raggiunto ottimi risultati personali. Grandi affermazioni arrivano in provincia di Messina. A Barcellona Pozzo di Gotto e a Milano la coalizione ha stravinto al primo turno con Calabrò e Midili, a dimostrazione di un attento lavoro fatto negli ultimi anni e, in modo particolare, negli ultimi mesi. Auguri di buon lavoro ai nostri sindaci e ai nostri amministratori locali, in bocca al lupo", ha concluso la deputata azzurra.(Com)