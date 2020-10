Malawi: presidente Chakwera su promesse elettorali, governo non può creare un milione di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Malawi Lazarus Chakwera ha fatto marcia indietro sulla sua promessa elettorale di creare un milione di posti di lavoro nel Paese, spiegando che il governo potrà impiegare solo 200 mila persone. Nel corso di un evento organizzato a Lilongwe per rendere conto dei primi cento giorni di governo, Chakwera ha sostenuto che l'esecutivo non può creare autonomamente costi tanti posti di lavoro da solo, e che per farlo ha bisogno dell'aiuto del settore privato: il capo dello Stato ha quindi invitato gli imprenditori del Paese ad assumere un maggior numero di persone. Le dichiarazioni di Chakwera su quella che era stata la principale promessa elettorale durante la campagna per le elezioni del maggio 2019 hanno sollevato le critiche degli oppositori, secondo i quali l'esecutivo non ha un programma per risollevare la situazione economica del Paese. (segue) (Res)