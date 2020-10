Sanità: Gallera su vaccini, in Lombardia con tre milioni di dosi siamo super capienti, macchina è pronta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, a margine del Consiglio regionale in corso a Palazzo Pirelli, rassicura sull'approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali in Lombardia, precisando che "la macchina è pronta" e la copertura può contare su "tre milioni di vaccini". "Regione Lombardia si è mossa addirittura presto, arriva nel momento giusto ad avere le dosi giuste di vaccini. Il vaccino si fa tra fine ottobre e novembre" ha detto Gallera. "Si partirà nella seconda metà di ottobre, stiamo definendo le date precise - ha aggiunto Gallera - Abbiamo già individuato i luoghi: studi medici, palazzetti dello sport, palestre e centri civici. Tranquillizziamo i cittadini, la macchina è pronta, si partirà addirittura prima dell'anno scorso, siamo nei tempi giusti, chi ha diritto avrà il vaccino gratuitamente". Per l'assessore Gallera, "con tre milioni di vaccini siamo super capienti, dovete spiegarmi come mai avete portato il Veneto e l'Emilia Romagna come degli esempi fulgidi di come è stata gestita: il Veneto ha cinque milioni di abitanti e ha acquistato 1 milione e 200 mila vaccini, l'Emilia Romagna ha cinque milioni di abitanti e ha acquistato 1 milione e 200 mila vaccini, noi abbiamo 10 milioni di abitanti e ne abbiamo acquistati 2,5 milioni e mettete in dubbio che questi siano sufficienti. O non sono sufficienti per nessuno o sono sufficienti, come sarà, per tutti. Saremo ancora più capienti, non ci sarà nessun problema". L'assessore al welfare ha inoltre spiegato che Regione Lombardia ha già acquistato 2,5 milioni di vaccini e in queste ore è in fase di aggiudicazione una gara per 500 mila vaccini. (Rem)