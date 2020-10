Decreto Agosto: Croatti (M5s), scuole e ospedali sempre più green (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura si inserisce nell’ambito dell’attuazione delle Direttiva 2009/28/CE, adottata con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per il raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, di riqualificazione energetica e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili. “La sfida nella lotta al cambiamento climatico deve partire dallo Stato puntando sul rinnovamento energetico e sull’utilizzo di fonti rinnovabili per gli edifici pubblici. Abbiamo la necessità di dare una svolta green al Paese e contribuiamo a farlo con incentivi che coprono al 100 per cento gli interventi di riqualificazione energetica di scuole e ospedali", conclude il senatore Croatti. (Com)