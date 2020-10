Albania-Bosnia: presidente parlamento Ruci, sostegno a integrazione euro-atlantica di Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania sostiene l'integrazione euro-atlantica della Bosnia Erzegovina, come parte importante "del mosaico dell'architettura di sicurezza nei Balcani". Lo ha dichiarato il presidente del parlamento albanese, Gramoz Ruci, ricevendo oggi a Tirana il presidente di turno della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic. Ruci ha lodato le "buone e amichevoli relazioni" tra Albania e Bosnia, ed ha accolto con favore la recente decisione della presidenza bosniaca di riaprire l'ambasciata a Tirana. "L'attrazione di investimenti bosniaci in Albania e di investimenti albanesi in Bosnia, l'aumento degli scambi commerciali e l'esplorazione delle opportunità di cooperazione in diversi settori come energia, infrastrutture, turismo, agricoltura, dovrebbe rimanere al centro dell'attenzione reciproca delle parti", ha dichiarato Ruci. (segue) (Alt)