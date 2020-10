Albania-Bosnia: presidente parlamento Ruci, sostegno a integrazione euro-atlantica di Sarajevo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier albanese, Edi Rama, ha ricevuto ieri il presidente di turno della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina, Sefik Dzaferovic, in visita a Tirana. Secondo l'emittente "N1", Dzferovic ha espresso soddisfazione per la cooperazione in atto tra i due paesi, sottolineando che in passato si sono tenuti diversi incontri ad alto livello, sia a livello bilaterale che multilaterale. Il presidente bosniaco ha affermato che esiste un interesse reciproco a migliorare ulteriormente le positive relazioni esistenti. A questo proposito Dzaferovic ha sottolineato che l'apertura di un'ambasciata della Bosnia-Erzegovina in Albania e l'annunciata apertura di un'ambasciata d'Albania in Bosnia-Erzegovina sarà il primo passo verso l'intensificazione delle relazioni tra i due paesi. Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema del percorso europeo dei due paesi balcanici, oltre che quello della cooperazione regionale. (segue) (Alt)