Albania-Bosnia: presidente parlamento Ruci, sostegno a integrazione euro-atlantica di Sarajevo (3)

- Il presidente bosniaco e il primo ministro Rama hanno sottolineato l'importanza della cooperazione all'interno dei Balcani occidentali, anche attraverso l'iniziativa Mini Schengen per una libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi. Fra gli argomenti affrontati vi è stato anche quello dello status delle minoranze nazionali. Il presidente Dzaferovic ha ringraziato il primo ministro albanese per aver sostenuto la comunità bosniaca che vive da secoli nella Repubblica d'Albania. È stato infine approfondito il tema della cooperazione economica, e a questo proposito i due interlocutori hanno ribadito l'importanza di finalizzare gli accordi e i memorandum in fase di conclusione fra i due Stati. (segue) (Alt)