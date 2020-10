Albania-Bosnia: presidente parlamento Ruci, sostegno a integrazione euro-atlantica di Sarajevo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri Dzaferovic ha avuto anche un incontro con il capo dello Stato albanese, Ilir Meta. Le relazioni bilaterali tra Albania e Bosnia-Erzegovina sono improntate all'amicizia e non vedono questioni aperte: è quanto concordato nel corso dell'incontro avvenuto a Tirana fra i due presidenti. Meta ha espresso soddisfazione per la visita di Dzaferovic, osservando che la Bosnia-Erzegovina ha un'amicizia di lunga data con l'Albania. Il presidente bosniaco ha ricordato che il suo paese è impegnato nel percorso di adesione all'Unione europea e si è congratulato con l'Albania per la decisione di Bruxelles di avviare i negoziati di adesione con Tirana. (segue) (Alt)