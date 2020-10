Albania-Bosnia: presidente parlamento Ruci, sostegno a integrazione euro-atlantica di Sarajevo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dzaferovic ha affermato che i recenti colloqui tenuti a Bruxelles dai membri della presidenza della Bosnia-Erzegovina con i funzionari dell'Unione europea hanno dato impulso agli sforzi di Sarajevo per ottenere lo status di candidato. Durante l'incontro sono stati discussi anche i temi relativi alla cooperazione regionale e all'iniziativa denominata Mini Schengen. Il presidente bosniaco ha poi informato Meta della decisione presa dalla presidenza tripartita di aprire un'ambasciata bosniaca a Tirana. Il presidente albanese ha espresso soddisfazione per la decisione di Sarajevo e ha confermato che anche l'Albania aprirà una propria ambasciata in Bosnia-Erzegovina. (Alt)