Ue: Misiani su Mes, non bisogna bisogna buttare via nulla

- "Non bisogna buttare via nulla, ma se la linea di credito speciale del Mes non prevede condizioni, se non che queste risorse siano spese sulla sanità e con tassi vantaggiosi, non credo possa essere affrontata con visioni pregiudiziali che si sentono da alcune forze di maggioranza e opposizione". Lo ha detto il vice ministro all'economia, Antonio Misiani, in video collegamento con l'assemblea dell'Associazione industriali di Cremona. "Dobbiamo utilizzare tutte le risorse sapendo che sono prestiti e non contributi a fondo perduto, ma nel momento in cui decideremo quello che serve al Paese, non possiamo essere pregiudiziali Con gli strumenti di finanziamento – ha concluso Misiani - Condivido l'idea del governo di individuare responsabilità precise. L'idea del presidente del Consiglio è di individuare un responsabile per ogni missione, che abbia gli strumenti decisionali". (Rem)