Speciale difesa: Bulgaria, commissione parlamentare ammonisce su piani di spesa per mezzi blindati

- Il ministero della Difesa "deve soppesare in modo corretto, accurato e chiaro" i rischi della necessità di sospendere, rinviare o rivolgersi al parlamento per rivedere il piano di spesa per l'acquisto di nuovi mezzi blindati. Lo ha dichiarato il presidente della commissione parlamentare per la Difesa, Konstantin Popov, rispondendo ai giornalisti in merito alle voci secondo cui i prezzi offerti dalle aziende in gara supererebbero il massimale di spesa previsto dal governo. La procedura per l'acquisto di mezzi blindati ad uso delle forze di terra è stata avviata nel giugno 2018, quando il parlamento ha approvato l'acquisto di 150 veicoli blindati, di cui 90 da combattimento e 60 per utilizzi speciali e di supporto. Il prezzo massimo per l'appalto è stato fissato a 1,24 miliardi di lev (circa 63 milioni di euro) pagabile in 10 anni. Le offerte dei due candidati selezionati nella procedura, la General Dynamics Multinational Company e la finlandese Patria, sono state aperte presso il ministero della Difesa a Sofia il 2 ottobre. Il ministero ha fatto sapere che un gruppo di lavoro valuterà le due offerte finanziarie e successivamente verranno avviate le prove tecniche per verificare se le caratteristiche dei veicoli soddisfano i requisiti. (Bus)