Speciale difesa: ministra su critiche a re Felipe, compito politica è rafforzare istituzioni non indebolirle

- Quando si tratta di aprire dibattiti sulle istituzioni, i cittadini spagnoli "sono molto saggi e credono di pagarci per fornire soluzioni e non per creare problemi". Lo ha affermato la ministra della Difesa di Madrid, Margarita Robles in un'intervista televisiva a "La Sexta" in merito alle critiche di alcuni suoi colleghi di governo, in particolare Pablo Iglesias e Alberto Garzon, nei confronti del re Felipe VI. La ministra si è detta "profondamente contraria" agli attacchi alla Casa reale chiarendo che il compito della politica è quello di "rafforzare le istituzioni che sono la chiave delle garanzie costituzionali". In questo senso, Robles ha difeso il ruolo "impeccabile" di Filippo VI a capo di un'istituzione che, a suo avviso, genera fiducia tra i partner europei. In risposta al ministro per i Consumi Garzon - che ha messo in discussione l'imparzialità del re - il ministro ha ribattuto che la monarchia è sempre stata "caratterizzata per la sua neutralità". (Spm)