Speciale difesa: Taiwan, aumento incursioni aeree cinesi del 129 per cento nel 2020

- L'aeronautica militare di Taiwan ha intercettato velivoli cinesi più del doppio rispetto allo scorso anno. Secondo quanto riferisce la stampa dell'Isola, in un rapporto presentato al Parlamento, il ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto che finora quest'anno l'aeronautica militare si è attivata 4.132 volte, in aumento del 129 per cento rispetto a tutto l'anno scorso. "La Cina ha intensificato le pressioni militari sullo Stretto di Taiwan, e allo stesso tempo sta testando la nostra risposta, aumentando la pressione sulle nostre difese aeree e riducendo il nostro spazio di attività. Il rapido sviluppo dell'esercito cinese è stato accompagnato da azioni militari mirate contro Taiwan", ha affermato il ministero. Sebbene Taiwan non sia in grado di competere numericamente con le forze armate cinesi, il presidente Tsai Ing-wen ha supervisionato un programma di modernizzazione militare, con l'obiettivo di rendere le forze armate dell'isola più agili e Taiwan più difficile da attaccare. Intervenendo a una conferenza sulla difesa tra Taiwan e Stati Uniti, il viceministro della Difesa taiwanese, Chang Guan-chung, ha detto che la Cina ha intensificato quello che ha definito "addestramento realistico contro Taiwan". "Stiamo sviluppando sistemi piccoli, numerosi, intelligenti, furtivi, veloci, mobili, a basso costo, resistenti, efficaci, facili da sviluppare, mantenere e preservare e difficili da rilevare e contrastare", ha affermato. Chang ha inoltre chiesto una cooperazione rafforzata con gli Stati Uniti che vada oltre la vendita di armi, affermando che rafforzerebbe ulteriormente la difesa di Taiwan e la modernizzazione militare. (Cip)