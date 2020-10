Speciale difesa: Libia, ministero Finanze Gna condanna la detenzione del capo della sua commissione salari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha condannato la detenzione del capo del comitato permanente per la razionalizzazione degli stipendi, che è stata eseguita dalla procura generale militare di Tripoli. In un comunicato stampa, il dicastero ha negato l'esistenza di qualsiasi legame o rapporto funzionale tra il comitato e l'ufficio del procuratore militare: il funzionario interessato dal provvedimento è un dipendente pubblico e non un militare, precisa la nota. Pertanto, l’oggetto di indagine “non può ricadere sotto la legge militare". Il ministero ha rilevato che la questione è già sottoposta a “procedura amministrativa relativa agli stipendi della Procura militare”, spiegando che il ritardo nel completamento di detta procedura “è stato causato dalla lentezza del ministero della Difesa nel fornire al comitato i documenti relativi". (Lit)