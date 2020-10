Speciale difesa: Romania, convocato per il Consiglio supremo di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania, il Consiglio supremo di difesa (Csat) si riunisce in videoconferenza, sotto la guida del presidente Klaus Iohannis, per analizzare le questioni relative alla difesa e alla sicurezza nazionale. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "Agerpres". L'agenda della seduta odierna include argomenti riguardanti all'analisi strategica della difesa, il Libro bianco sulla difesa, l'attuazione della Strategia di difesa nazionale per il periodo 2020-2024, i rischi, le minacce e le vulnerabilità della sicurezza nazionale per il prossimo anno. Nella seduta saranno analizzate anche altre tematiche di attualità nel campo della sicurezza nazionale. L'ultima riunione del Csat si è svolta a fine maggio. (Rob)