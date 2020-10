Migranti: sindaco Sala, sono stati in prima linea nella pandemia rischiando la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo in collegamento all'apertura dei lavori del primo forum dei sindaci dell'Unece (United nations economic commission for Europe), in corso a Ginevra, ha posto l'attenzione sul ruolo ricoperto dai migranti nella pandemia. "In qualità di membro leadership board del mayors migration counci, condivido la convinzione che le città con un approccio inclusivo abbiano maggiori possibilità di ricostruire meglio", ha spiegato Sala, sottolineando che "i migranti sono stati in prima linea nella pandemia, rischiando la vita come lavoratori essenziali ad esempio nei settori della salute, del cibo, dei rifiuti e della mobilità". "Per garantire che nessuno venga lasciato indietro, dobbiamo sostenere politiche che investano in una giusta transizione verso un'economia inclusiva e correggano le ingiustizie ambientali e sociali di lunga durata attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro dignitosi e verdi per tutti i lavoratori", ha concluso il sindaco di Milano. (Rem)