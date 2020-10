Ue: Scholz, accelerare attuazione Recovery, obiettivo presidenza tedesca è fare il possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna accelerare per rendere possibile lo strumento europeo per la ripresa economica e l'obiettivo della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea è fare tutto il necessario per trovare un accordo politico e avere un mandato chiaro in sede di negoziati con il Parlamento europeo. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, al Consiglio Economia e Finanza dell'Ue. Scholz ha sottolineato "gli impressionanti progressi fatti in tempi rapidi sul Recovery and Resilience Facility", lo strumento di ripresa e resilienza, al centro del Next Generation Eu. Il ministro ha evidenziato "l'accordo storico trovato a luglio" dai capi di Stato e di governo. "Dobbiamo accelerare le nostre azioni per rendere visibile il tutto. Le intenzioni della presidenza a tutt'oggi è fare tutto il possibile per raggiungere l'accordo politico per poi avere un mandato chiaro in sede di negoziati col Parlamento europeo", ha aggiunto. "Un accordo oggi ci darebbe la necessaria base per discutere la prima bozza dei piani nazionali con la Commissione europea", ha spiegato. (Beb)