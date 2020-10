Coronavirus: Oms in trattative con la Cina per valutazione vaccini per futura disponibilità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è in trattative con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per far valutare i suoi vaccini, un passo per renderli disponibili per l'uso internazionale. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa online Socorro Escalante, coordinatore dell'Oms per i farmaci essenziali e le tecnologie sanitarie nella regione del Pacifico occidentale, spiegando che la Cina ha già avuto discussioni preliminari con l'Oms per includere i suoi vaccini in un elenco per uso di emergenza. A centinaia di migliaia di lavoratori essenziali e ad altri gruppi considerati ad alto rischio in Cina sono stati somministrati vaccini sviluppati localmente anche se le sperimentazioni cliniche non erano state ultimate, un'accelerazione dei tempi che ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza tra gli esperti. La procedura degli usi di emergenza dell'Oms consente di valutare vaccini e trattamenti senza licenza per accelerare la loro disponibilità nelle emergenze di salute pubblica. Questo aiuta gli stati membri dell'organizzazione e le agenzie di approvvigionamento delle Nazioni Unite a determinare l'accettabilità dei vaccini. "Potenzialmente, attraverso questo uso di emergenza, la qualità, la sicurezza e l'efficacia di questi vaccini potrebbe essere valutata. Tutto ciò poi potrebbe essere reso disponibile per le nostre licenze", ha detto Escalante. (segue) (Cip)