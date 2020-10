Coronavirus: Oms in trattative con la Cina per valutazione vaccini per futura disponibilità internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cina ha lanciato il suo programma di emergenza a luglio, dopo aver comunicato con l'Oms a fine giugno", ha spiegato Zheng Zhongwei, funzionario della Commissione sanitaria nazionale. Il vaccino è stato somministrato a centinaia di migliaia di lavoratori essenziali e ad altri gruppi limitati di persone considerati ad alto rischio di infezione, anche se la sua efficacia e sicurezza non erano state completamente stabilite poiché gli studi clinici di "Fase 3" erano incompleti. "Alla fine di giugno, il Consiglio di Stato cinese ha approvato un piano per il programma di emergenza per la Covid-19. Dopo l'approvazione, il 29 giugno, abbiamo inviato una comunicazione ai rappresentanti competenti dell'ufficio dell'Oms in Cina, e abbiamo ottenuto sostegno e comprensione dall'Organizzazione", ha detto Zheng. Lo scienziato capo dell'Oms, Soumya Swaminathan, ha detto questo mese a Ginevra che le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero approvare l'uso di prodotti medici all'interno delle proprie giurisdizioni nell'attuale situazione di emergenza, ma ha descritto tale uso come una "soluzione temporanea". La soluzione a lungo termine sta nel completamento delle prove di "Fase 3", ha affermato il funzionario. Almeno tre potenziali vaccini, due sviluppati dalla China National Biotec Group e uno da Sinovac Biotech, tutti in studi di "Fase 3" all'estero, sono inclusi nel programma di utilizzo di emergenza. Un quarto vaccino sperimentale sviluppato da CanSino Biologics è stato approvato per essere utilizzato nelle forze armate cinesi a giugno. (segue) (Cip)