Imprese: Eni gas e luce ed Eataly, partnership per efficienza energetica ed eccellenze alimentari

- Si è svolta questa mattina presso Eataly Roma, alla presenza dell’amministratore delegato di Eataly Nicola Farinetti e dell’amministratore delegato di Eni gas e luce Alberto Chiarini, la presentazione della partnership "Sentieri sostenibili per una nuova rnergia". Stando al relativo comunicato stampa, la partnership si basa su una visione condivisa di valori che le due aziende hanno deciso di mettere a fattor comune, impegnandosi in un percorso di efficientamento energetico di Eataly e della sua filiera e di promozione della cultura dell’efficienza energetica presso i suoi clienti. La partnership permetterà a Eataly di ottimizzare ulteriormente i consumi energetici dei propri punti vendita riducendo l’impatto sull’ambiente. Inoltre, prosegue la nota, Eni gas e luce fornirà ai negozi Eataly energia verde certificata prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili a partire da gennaio del 2021. Come riferisce il comunicato stampa, la partnership non è limitata solo ai negozi, ma vuole estendersi su tutta la catena del valore: la competenza tecnica degli esperti di Eni gas e luce sarà a disposizione anche per la riqualificazione energetica degli impianti produttivi di Eataly e dei suoi fornitori. Eni gas e luce ed Eataly vogliono “stimolare le persone a fare un uso migliore dell’energia e delle risorse”, e per questo stanno lavorando insieme a un programma di education che vedrà un ricco calendario di corsi aperti al pubblico in cui gli esperti di Eni gas e luce si affiancheranno agli chef di Eataly per portare l’uso efficiente dell’energia anche in cucina. (segue) (Com)