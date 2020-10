Imprese: Eni gas e luce ed Eataly, partnership per efficienza energetica ed eccellenze alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Eataly ha contribuito a diffondere la consapevolezza del cibo di qualità e del consumo consapevole in Italia e in Eni gas e luce ci siamo dati la missione di accompagnare i nostri clienti a fare un uso migliore dell’energia, per usarne meno: con Eataly condividiamo la stessa visione di consumare meno per ridurre gli sprechi, e per questo siamo orgogliosi di dare il via ufficiale a una partnership che non è una semplice collaborazione commerciale, ma un’alleanza che si basa su una visione condivisa di valori per unire le forze al fine di contribuire a diffondere la cultura della sostenibilità e dell’importanza dell’efficienza energetica”, ha dichiarato Alberto Chiarini. “Abbiamo scelto Eni gas e luce come compagno di viaggio perché dispone delle attitudini e competenze giuste per noi, e con loro creiamo il nostro percorso verso il risparmio energetico: una sfida emozionante perché porterà a cambiamenti nello stile di vita di tutti noi, in qualunque campo”, ha aggiunto Nicola Farinetti, sottolineando che ogni settore dell’economia e della società dovrà individuare il proprio sentiero sostenibile. “Un sentiero all’inizio stretto che si potrà allargare man mano che aumenta il numero, la qualità e il potenziale dei contributori, e che ha già trasformato Eataly Roma in un luogo più smart da frequentare”, ha concluso. (Com)