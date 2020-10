Nagorno-Karabakh: a Milano presidio pacifico Unione armeni d’Italia contro aggressione turco-azera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso una manifestazione pacifica davanti a Palazzo Marino a Milano organizzata dall’Unione degli Armeni d’Italia per protestare contro “l’aggressione turco-azera nei confronti dell’Artsakh”, l'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Al presidio davanti la sede del Comune partecipano un centinaio di armeni che sono scesi in piazza con cartelli e bandiere dell’Armenia. “L’Armenia vuole la pace”, “Armeni contro turchi e azeri” e “Armenia contro il terrorismo internazionale” sono alcuni dei cartelli mostrati dai manifestanti. Tra le richieste rivolte al governo italiano dai cittadini italiani di origine armena c’è quella “di un intervento diplomatico per contribuire a portare pace nella zona” e di “riconoscere la Repubblica dell’Artsakh”.(Rem)