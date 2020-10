Germania: ministro Interno Seehofer, oltre il 99 per cento funzionari sicurezza fedeli a Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 99 per cento dei funzionari dell'apparato di sicurezza della Germania è saldamente fedele alla Costituzione. L'estremismo di destra nei servizi segreti e nelle forze di polizia “non è un problema strutturale”. È quanto affermato oggi dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, durante la presentazione del rapporto dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV) sull'estrema destra nell'apparato di sicurezza della Germania. Il documento, il primo nel suo genere, prende in esame il periodo dal primo gennaio 2017 al 31 marzo scorso. Per Seehofer, i funzionari della sicurezza svolgono una “funzione esemplare”. Pertanto, “ogni caso” di estremismo di destra è “una vergogna” per l'intero apparato. Come evidenziato da Seehofer, il governo federale intende, quindi, perseguire “senza se e senza ma” la destra radicale nella struttura di sicurezza, attuando una politica di “tolleranza zero”. Il ministro dell'Interno tedesco ha dunque rivolto un appello ai funzionari di servizi segreti e polizia, chiedendo di difendere “attivamente” la Costituzione, poiché “non si può essere passivi” di fronte alla minaccia della destra radicale. Il BfV è il servizio segreto interno della Germania, competente per la raccolta di informazioni su ogni forma di estremismo. (Geb)