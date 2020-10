Repubblica Ceca: ministro Esteri Petricek non si candida a guida dei socialdemocratici (Cssd)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca Tomas Petricek non si candiderà alla guida del Partito socialdemocratico ceco (Cssd). Lo riferisce l'emittente "Ceske televize". "Sono determinato a promuovere le politiche della socialdemocrazia nel futuro, ma non mi candiderò alla guida del partito. Voglio concentrarmi su Praga e correrò per la presidenza della sezione locale", ha dichiarato Petricek, che è vicepresidente del Cssd dallo scorso marzo. L'elezione del nuovo presidente del partito avverrà il prossimo gennaio, mentre quella del nuovo presidente della sezione praghese dello stesso sarà a dicembre. Per la prima volta dal 2004 il Cssd non ha conquistato nessuna regione alle elezioni amministrative svoltesi nello scorso fine settimana. (Vap)