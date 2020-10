Speranza: "Nel nuovo dpcm valutiamo l'estensione dell'obbligo delle mascherine all'aperto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dpcm valutiamo l'estensione dell'obbligo delle mascherine anche all'aperto". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa alla Camera sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid 19. "Diciamo con forza ai cittadini che dobbiamo fare uno sforzo in più perché in qualsiasi situazione, quando incontriamo dei non conviventi, c’è rischio. La stragrande dei contagi - ha aggiunto il ministro - arrivano dalle relazioni consolidate con persone, amici e famiglia. Quando si ha a che fare con un non convivente l'utilizzo delle mascherina è il primo elemento presenziale", ha detto il ministro.Lavoriamo per aumentare i livelli dei controlli perché gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci, ha detto ancora Speranza. Oltre all'uso della mascherina e al divieto di assembramenti, il ministro ha poi ricordato un terzo punto, "il rispetto delle norme igieniche con il lavaggio mani". "Sarebbe profondamente sbagliato - ha poi aggiunto Speranza - dividersi su queste che sono le indicazioni della comunità scientifica per provare a contrastare il virus"."Non c’è più una dinamica di territorialità con uno più colpito e uno meno. I numeri ci segnalano che la crescita è diffusa, generalizzata, che tocca tutti i territori, anche quelli che erano stati risparmiati. Nessuna realtà può sentirsi fuori dai rischi che tutto il Paese corre" ha detto ancora il ministro spiegando che "per questo ci vuole massima attenzione. Ci sarà bisogno di ripristinare la massima condivisone tra Stato e Regioni e un livello di coordinamento più forte rispetto agli scorsi mesi. Italia ha un vantaggio rispetto ad altri paesi Ue. Non può essere sprecato", ha spiegato Speranza. Nella lotta contro il coronavirus "abbiamo bisogno di alcuni mesi per avere il vaccino e cure efficaci. Saranno mesi non facili da gestire, mesi di resistenza e di convivenza con il virus senza quegli strumentisti ma con le armi che abbiamo conosciuto, ovvero il comportamento delle persone, le misure dello Stato anti-contagio, il tracciamento" ha aggiunto."L'Italia sta meglio rispetto ad altri paesi Ue, insieme alla Germania sta reggendo meglio, ma non dobbiamo farci alcuna illusione. Sarebbe sbagliato immaginare sulla base di questi numeri di esserne fuori" ha continuato il ministro. "Il quadro internazionale, europeo e nazionale segnala una mutazione di fase rispetto ai mesi passati. Il numero dei contagiati nel mondo è arrivato a quota 35 milioni mentre i decessi hanno toccato il milione", ha aggiunto. "Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che offre l'incidenza del virus in diversi Paesi, attribuisce alla Spagna un indice di 319, alla Francia 246, al regno Unito 163. Italia ha un indice di 45, numero notevolmente più basso rispetto altri Paedi Ue", ha spiegato Speranza."Bisogna alzare il livello di guardia. Il nostro Paese sta meglio ma ora è indispensabile alzare il livello di guardia. La sicurezza sanitaria è la prima mattonella sulla quale costruire la ripartenza del Paese" ha concluso. (Rin)