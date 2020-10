Ucraina: Zelensky, al momento impossibile tenere elezioni nelle aree del Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale è impossibile tenere elezioni nelle aree non controllate dal governo ucraino delle regioni di Donetsk e Luhansk. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a "Politico Europe". Il capo dello Stato ha evidenziato come le autorità di Kiev non possano esercitare un controllo sulla regolarità del processo elettorale e di conseguenza non sia nemmeno possibile inviare degli osservatori dai paesi occidentali. "Il confine ucraino dovrebbe essere controllato dalle autorità ucraine", ha detto Zelensky. "Lo dico apertamente e credo che non possa essere altrimenti", ha aggiunto. Allo stesso tempo, il presidente ucraino ha ricordato che una delle clausole degli accordi di Minsk prevede il ritiro di tutte le formazioni armate illegali dal territorio del Donbass, per permettere successivamente a Kiev di riprendere il pieno controllo dei suoi confini esterni. Il 25 ottobre sono previste le elezioni locali in Ucraina, ad eccezione delle aree temporaneamente non controllate delle regioni di Donetsk e Luhansk.(Rum)