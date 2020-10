Decreti Sicurezza: Romeo (Lega), governo amico degli scafisti, li fermeremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, "i festeggiamenti della maggioranza per aver cancellato i decreti Sicurezza sono vergognosi: mentre i cittadini chiedono sicurezza e legalità - prosegue il parlamentare in una nota -, Conte, Zingaretti e Renzi riaprono agli scafisti, strizzano l'occhio alle Ong (Organizzazioni non governative), depotenziano gli strumenti legislativi che avevano ridotto gli sbarchi, spalancando i confini dell'Italia ad una immigrazione incontrollata e pericolosissima sotto il profilo sanitario. Sono un pericolo per la nazione: vanno fermati e proveremo a farlo democraticamente - conclude l'esponente leghista -, oggi con le firme dei cittadini, quando potremo con il loro voto". (Com)