Fase 3: Sala, chiediamo a governi di sostenere sforzi dei sindaci per una ripresa sostenibile

I governi nazionali sostengano gli sforzi dei sindaci per una ripresa green ed equa. È l'appello rivolto dal primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto questa mattina in collegamento all'apertura dei lavori del primo forum dei sindaci dell'Unece (United nations economic commission for Europe), in corso a Ginevra. "Solo riconoscendo che le città sono attori chiave e creando una stretta collaborazione tra istituzioni locali, governi nazionali e organizzazioni internazionali, costruiremo una società sostenibile e inclusiva per tutti", ha esordito Sala, che ha poi ricordato l'iniziativa per la ripresa avviata già nelle prime fasi della pandemia dalla rete dei sindaci C40. "Prevediamo - ha riferito il primo cittadino milanese - una ripresa rapida e forte basata sui principi di un 'global green new deal', in tre aree principali. Sulla base della consapevolezza che, come sindaci, non possiamo ottenere una ripresa verde e giusta da soli, chiediamo ai governi nazionali e alle agenzie multilaterali di sostenere i nostri sforzi in questa direzione. Che si tratti di infrastrutture resilienti, trasporto di massa o energia pulita, chiediamo loro di impegnarsi a garantire che tutti i fondi per la ripresa economica e i pacchetti di stimolo supportino una transizione equa e sostenibile".