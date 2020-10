Fase 3: Sala, chiediamo a governi di sostenere sforzi dei sindaci per una ripresa sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Milano, Sala ha ricordato l'obiettivo di una "città in 15 minuti", con le iniziative di piazze e strade aperte, le aree a traffico limitato e le piste ciclabili aggiuntive. "I piani - ha sottolineato Sala - erano in corso prima della pandemia, ma l'intero processo è stato notevolmente accelerato dalla necessità di garantire le distanze fisiche e dalla crescente domanda dei cittadini per un migliore ambiente cittadino". "Se dovessi trarre una lezione dall'esperienza degli ultimi mesi - ha concluso il sindaco di Milano - è che è possibile adattare rapidamente i nostri contesti urbani alle nuove condizioni. Ora è il momento di utilizzare le competenze che abbiamo sviluppato durante la crisi per essere visionari e gettare le basi di un futuro sostenibile e inclusivo per tutti. L'agenda verde e giusta dei sindaci fornisce una guida per farlo". (Rem)