Energia: accordo tra Snam e Politecnico Milano su idrogeno, transizione e innovazione

- Snam e Politecnico di Milano, anche attraverso la propria Fondazione, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per avviare attività congiunte di ricerca sul ruolo del sistema gas nella transizione energetica, con un focus specifico sulle potenzialità dell’idrogeno e degli altri gas verdi nella lotta al cambiamento climatico. L’accordo quadro, firmato dall’amministratore delegato di Snam Marco Alverà, dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e dal presidente di Fondazione Politecnico Andrea Sianesi - spiega un comunicato stampa dell'ateneo - si concentrerà in primo luogo sull’idrogeno, attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione delle tecnologie di produzione, stoccaggio e utilizzo, oltre ad approfondimenti sull’impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulle infrastrutture di trasporto esistenti. Sono inoltre previsti studi congiunti sulla mobilità sostenibile, sul biometano, su liquefazione e Gnl (gas naturale liquefatto) small scale, oltre che su progetti di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dell’anidride carbonica. L’accordo include anche iniziative di ricerca sulla trasformazione digitale applicata alla rete di trasporto del gas (dati satellitari radar e ottici, intelligenza artificiale, machine learning e algoritmi predittivi), sulla finanza sostenibile, sulla formazione del personale e sull’attrazione dei talenti. (segue) (com)